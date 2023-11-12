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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون ..

شروط استخدام حق الدفاع الشرعي عن النفس وفق القانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

الدفاع عن النفس”.. الكثير من المتهمين بمختلف القضايا يكون المبرر لهم علي ارتكاب جريمة ما هو استخدام حق الدفاع الشرعى عن النفس والذي حدد قانون العقوبات آلية إستخدامه والحالات التي تبيح اللجوء إليه.
ونصت المادة (249) علي أن حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
- إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
- اختطاف إنسان.

ووفقا للمادة (250) فإن حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

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- فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.
- سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.
- الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

وأشارت المادة (251) إلي إنه لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع. ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون.

وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد.

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