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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صن داونز يعزز التقدم على الوداد ويقترب من لقب دوري السوبر الأفريقي

صدى البلد

نجح فريق صن داونز في تعزيز تقدمه علي الوداد المغربي في المباراة التي تجمعهم في نهائي دوري السوبر الأفريقي.

سجل هدف صن دوانز اللاعب اوبري موديبا في الدقيقة ٥٥ بعد خطأ من دفاع الفريق المغربي انفرد علي أثره مهاجم صن دوانز وسدد الكرة من فوق الحارس.

 إنتهت أحداث الشوط الاول بين صن دوانز والوداد بدوري السوبر الافريقي بتقدم صن دوانز بهدف دون رد.

ونجح بيتر شالولايل في إحراز الهدف الأول لصن دوانز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

تشكيل الوداد

حراسة المرمى: يوسف المطيع

الدفاع: ايوب عملود- يحيي عطية الله- أيمن أبو الفتح - جمال حركاس

الوسط: زكرياء دراوي- أنس سرغات- عبد الله حيمود

 

الهجوم: يوسف بوسفيان- منتصر الهتيمي- الشرقي البحري

في المقابل، جاء تشكيل صن داونز، كما يلي:

حراسة المرمى: ويليامز.

الدفاع: لاوبوسا - مفالا - ماظاو - بوطويل.

الوسط: موديبا - موكوينا - اليندي.

الهجوم: زواني - شاليوليلي - ريبيرو

صن داونز الوداد المغربي دوري السوبر الإفريقي صن دوانز والوداد نهائي دوري السوبر الأفريقي

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