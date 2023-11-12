قرش مفترس يلتهم شابة بأحد شواطئ أستراليا.. صور

تعرضت امرأة لهجوم سمكة قرش في حادث مروع بينما توافد خدمات الطوارئ على شاطئ مزدحم بأستراليا .

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تعرضت المرأة البالغة من العمر 32 عامًا للهجوم بالقرب من ميناء نورلونجا في أديلايد، أستراليا الجمعة الماضية.

قرش مفترس يلتهم شابة بأحد شواطئ استراليا

وتم استدعاء المسعفين إلى مكان الحادث بعد وقت قصير من الساعة الواحدة بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، فيما تم نقل الضحية التي لم يذكر اسمها إلى مركز فلندرز الطبي.

ومن المفهوم أنها أصيبت بجروح في وجهها وفروة رأسها بعد لدغة سمكة القرش.

قرش مفترس يلتهم شابة بأحد شواطئ استراليا

وفقًا لـ 9News، ذكرت خدمة الإسعاف أن حالة الضحية "خطيرة للغاية" و"تهدد حياتها"، وأضاف المنشور أنهم من المحتمل أن تجري عملية جراحية.

كانت الضحية تمارس رياضة الغوص الحر مع أصدقائه عندما ضربته سمكة القرش.

كان الشاطئ أيضًا مليئًا بأطفال المدارس الذين كانوا يتلقون دروسًا مائية، وشهد بعضهم عض المرأة على رأسها.