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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظاهرة غريبة.. بركة تتحول للون الوردي لأول مرة منذ وجودها بهاواي

بركة تتحول للون
بركة تتحول للون الوردي لأول مرة منذ وجودها بهاواي

حيرت بركة في هاواي السكان المحليين، حيث تحولت إلى اللون الوردي الزاهي لأول مرة على الإطلاق. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، أطلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مازحين على هذه الظاهرة وأطلقوا عليها اسم "بركة باربي" بعد أن لاحظ زوار بركة  محمية كيليا بوند الوطنية للحياة البرية في ماوي،  تغير لونها إلى اللون والردي.

  بركة تتحول للون الوردي لأول مرة منذ وجودها بهاواي 

 وأوضحت الصحيفة  أن بعض المتطوعين عملوا  في المتنزهات هناك لمدة 70 عامًا ولا يمكنهم تذكر حدوث هذا التغير في اللون من قبل. 

وقال مدير المحمية إنه لاحظ لأول مرة حدوث شيء ما للمياه عندما نبهه أحد السكان المحليين أثناء نزهة على الشاطئ. 

  بركة تتحول للون الوردي لأول مرة منذ وجودها بهاواي 

وتشهد أجزاء من هاواي حاليا جفافا شديدا، بما في ذلك المحمية الطبيعية، التي كانت تكافح من أجل الحصول على المياه لفترة من الوقت.

 ويقول الخبراء إن الجفاف قد يكون السبب وراء تغير لون البركة.

هاواي اللون الوردي محمية بركة

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