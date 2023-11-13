تشبه الكوماندوز .. تعرف على قدرات وحدة النخبة في حماس

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام القليلة الماضية، عن استمرار القصف، وتصفية 7 من مقاتلي النخب التابعين لحركة حماس.

وقالي في بيان له :«تمكنت قوات الجيش الإسرائيلي بتوجيه من هيئة الاستخبارات من تصفية عدد من عناصر النخبة التابعين لحماس الذين شاركوا في المجزرة الدموية بحق منطقة قطاع غزة، ومن بين الذين تمت تصفيتهم قائد سرية النخبة أحمد موسى، وقائد فصيلة عمر المهندس، والذين تحصنا غرب جباليا، إلى جانب رئيس منظومة القنص التابعة للواء الشمالي في حماس محمد كحلوت..

من هم مقاتلي النخبة وكوماندوز حماس؟

تعتبر وحدة النخبة، وحدة تابعة لحركة حماس، ويتم اختيار عناصرها من قبل «كبار نشطاء الحركة»، ويتم تكليفهم بتنفيذ الكمائن والغازات والتحرك بر الانفاق للتسلل إلى المناطق في إسرائيل، ويصفهم المحلل السياسي الإسرائيلي « إيلي نيسان» بأنهم الأفضل بين القوات والوحدات الي تمتلكها حماس.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.