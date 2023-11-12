حياة كريمة.. أساتذة جامعة أسيوط يشاركون في قافلة بقرية بني مر مركز الفتح

أكد الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حرص الجامعة على المشاركة بقوة وفعالية في كافة المبادرات القومية، والحملات المتنوعة، التي يتصدرها الاهتمام بالصحة، وبناء الإنسان، ومساندة القرى الأكثر فقراً، وذلك انطلاقًا من دورها الوطني، والمجتمعي، وفق رؤية واستراتيجية مصر 2030، والتي ترتكز علي أن المواطن المصري هو أساس التنمية.

وأضاف عبدالعليم أن جامعة أسيوط شاركت بتنظيم قافلة طبية بقرية (بني مر)، في عدد من التخصصات الطبية المختلفة (الأطفال، الرمد، الجلدية، العظام، النساء والتوليد، الباطنة العامة، الصدرية، تنظيم الأسرة)، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة، وتم صرف العلاج بالمجان على المرضى، إلي جانب المشاركة في الأنشطة الأخري المتنوعة ما بين: التوعوية، والثقافية، والرياضية، إلي جانب المسابقات، والأنشطة المقدمة للأطفال.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المبادرة تأتي بالتعاون مع جامعة أسيوط، وبمشاركة عدد كبير من المؤسسات الحكومية، والأهلية، ووزارة الثقافة، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة الإدمان، والهيئة العامة لتعليم الكبار، ومؤسسة مصر الخير ؛ للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن.

جدير بالذكر، أن القافلة شهدت مشاركة الدكتورة أسماء عبد الرحمن الأستاذ المساعد بكلية الآداب، والمهندس مينا إبراهيم منسق عام مبادرة حياة كريمة بأسيوط، والدكتور محمد سامي القاضي نائب منسق حياة كريمة بأسيوط، و ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسيوط، وحشد كبير من منسقي مؤسسة حياة كريمة بأسيوط، ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة مصر الخير، وصندوق مكافحة الإدمان.

يذكر أن، المبادرة قدمت ندوات إرشادية للسيدات؛ للتوعية الأسرية، ومسرح عرائس للأطفال، فضلًا عن استقبال طلبات الغارمين والغارمات، لبحث حالات الإفراج عنهم، وتوزيع صناديق المواد الغذائية على المستحقين، كما تضمنت تنظيم ملتقى توظيفي للشباب، إلي جانب إجراء امتحانات فورية لشهادات محو الأمية، وجلسات توعية تابعة لصندوق مكافحة الإدمان.