محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة إنهاء أعمال إنشاء مركز السيطرة للشبكة الوطنية الموحدة

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم، الأحد، أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال تمهيداً لافتتاحه قريباً.

جاء ذلك ذلك بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، واللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مركز السيطرة الموحد يعد منظومة واحدة تشارك فيها كافة أجهزة الدولة باستخدام جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات للمساعدة في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن إقامة هذه المراكز بالمحافظات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر 2030".

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