لـ 180 أسرة.. 6 معارض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود جمعية الأورمان بالمحافظة، والتى تضمنت تنظيم 6 معارض مجانية للأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية؛ ليستفيد منها 180 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بقرى مركز مطوبس، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم دعم الأسر الأكثر احتياجاً والوصول للفئات المستحقة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بهدف التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة.