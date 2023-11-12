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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لـ 180 أسرة.. 6 معارض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بكفر الشيخ

معرض الأورمان
معرض الأورمان

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود جمعية الأورمان بالمحافظة، والتى تضمنت تنظيم 6 معارض مجانية للأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية؛ ليستفيد منها 180 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بقرى مركز مطوبس، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

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قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم دعم الأسر الأكثر احتياجاً والوصول للفئات المستحقة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بهدف التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة.

الأجهزة الكهربائية التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الخدمات المقدمة للمواطنين الدعم لمستحقيه اللواء جمال نورالدين أمن كفر الشيخ برامج الحماية الاجتماعية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مدير أمن كفر الشيخ مركز مطوبس محافظ كفرالشيخ محافظ كفر الشيخ

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