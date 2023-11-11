كفر الشيخ.. إزالة 38 تعديا على الأراضي الزراعية في بيلا |صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالحفاظ علي الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بتقديم المخالفين للنيابة العامة.

وقال محافظ كفر الشيخ، اليوم، السبت، إن الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وممثلي الجهات المعنية، نفذت 38 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية على مساحة فدانين و21 قيراطًا، بنطاق مركز بيلا، وجرى تحرير محاضر بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد كلف القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي وتنفيذ قرارات الإزالة فوراً بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكافة الجهات المعنية.



وشدد محافظ كفر الشيخ، على التعامل الفوري مع المخالفين والإزالة في المهد لأي تعديات وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسئولين المعنيين، مع مصادرة مواد البناء والمعدات.

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