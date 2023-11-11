عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. إزالة 38 تعديا على الأراضي الزراعية في بيلا |صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالحفاظ علي الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بتقديم المخالفين للنيابة العامة.

مدير أمن كفر الشيخ يقود حملة لإزالة 14 تعدياً على الأراضي الزراعية |صور

كفر الشيخ.. إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في سيدي سالم

وقال محافظ كفر الشيخ، اليوم، السبت، إن الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وممثلي الجهات المعنية، نفذت 38 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية على مساحة فدانين و21 قيراطًا، بنطاق مركز بيلا، وجرى تحرير محاضر بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد كلف القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي وتنفيذ قرارات الإزالة فوراً بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكافة الجهات المعنية.


وشدد محافظ كفر الشيخ، على التعامل الفوري مع المخالفين والإزالة في المهد لأي تعديات وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسئولين المعنيين، مع مصادرة مواد البناء والمعدات.

FB_IMG_1699730132964
FB_IMG_1699730132964
FB_IMG_1699730145441
FB_IMG_1699730145441
FB_IMG_1699730140698
FB_IMG_1699730140698
الاجهزة التنفيذية الاراضي الزراعي الحفاظ على الأراضي الزراعية اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أمن كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين حالات البناء المخالف رؤساء الوحدات المحلية سيدي سالم محافظ كفر الشيخ مدير أمن كفر الشيخ مدينة بيلا مركز بيلا ملف التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

حكاية صائد البطولات وتدريب الزمالك وسر تواجد طارق حامد في القلعة البيضاء| تفاصيل

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة بالدوري

عيب عليك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد تصريحاته النارية

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

موضوعات متعلقة

مدير أمن كفر الشيخ يقود حملة لإزالة 14 تعدياً على الأراضي الزراعية |صور

كفر الشيخ.. إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في سيدي سالم

كفر الشيخ.. إغلاق 5 محاجر غير مرخصة في دسوق

الكشف والعلاج مجاناً .. 13 قافلة طبية شاملة في كفر الشيخ

تأجيل جلسة إعادة محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب في كفر الشيخ

غداً.. انتقاء ناشئين جدد في كرة اليد للمشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ

نائب رئيس جامعة كفر الشيخ: تصدرنا تصنيف شنغهاي في 7 تخصصات| حوار

غدا.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بدسوق في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

أحمد موسى عن تخفيض الإنفاق على الدعاية الانتخابية في حملة السيسي: قرار حكيم

تيار الاستقلال الفلسطيني: عدد الشهداء بلغ 25 ألفا.. فيديو

فرصة.. سيات أرونا بخصم 70% وبدون جمارك

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة الرياض

قناة عبرية: معظم الأسرى لدى حماس محتجزون في جنوب غزة وليس شمالها

غياب نجمه.. ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام فالنسيا في قمة الدوري الإسباني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج

طريقة عمل مربى الفراولة الدايت

وفاة فنان مصري بالسرطان| من هو؟.. وأهم أعراض المرض

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ