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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مؤامرة كادت تقضي على ماجدة| اعرف تفاصيلها

الفنانة ماجدة
الفنانة ماجدة

تعرض الفنانة ماجدة لمؤامرة خلال مسلسل «أعلنت عليك الحب»، الذي قدمته ماجدة عام 1979، وبسببه ثار النقاد ثورة عارمة؛ لأنه عمل جديد يذاع في وقت غير جيد، وكان قبل مدفع الإفطار بساعة، وهو موعد النوم بالنسبة لملايين المتابعين للإذاعة في ذلك الوقت، وهو ما اعتبرته ماجدة مؤامرة لإسقاط المسلسل والإطاحة بها.

 

تعرض ماجدة لمؤامرة

وأوضحت ماجدة: «كان من المفروض أن يذاع المسلسل في رمضان، ولكني لم أوافق على الموعد الذي تحدد لإذاعته، فأجلناه لهذا العام، وحصل المخرج محمد أنور على وعد بإذاعته في توقيت مناسب، ولكننا فوجئنا به في هذا الموعد»، وهنا كانت المؤامرة.
وأضافت: «لكنها لم تحقق أغراضها، إن الجمهور سمع المسلسل، والنقاد أعطوه مزيدًا من الثناء، ثم إنني لا أحب أن استعمل تعبير مؤامرة، أقول فقط أن في الإذاعة أخطبوطًا مدللًا يفرض أعماله ومواعيده وينصاع له حتى من يرئسونه، وهو ليس في حاجة إلى تعريف، ولكن في الحقيقة أنا اقتنعت بنص هاني حلاوة وهو الآن يعكف على تحويله لمسلسل تلفزيوني».

 

تفاصيل حياة ماجدة

 

ماجدة ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، كان أبوها موظفاً في وزارة المواصلات، بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيّرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تُكتشف، كانت بدايتها الحقيقية في عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل ياسين. 
ماجدة دخلت مجال الإنتاج وكوّنت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، ومن أفلامها التي أنتجتها «جميلة» و«هجرة الرسول» وقد مثّلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة.
ماجدة حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي، كما حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، تزوجت عام 1963 من الممثل إيهاب نافع الذي أنجبت منه إبنتها غادة وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية، قامت بدور بارز في جمعية السينمائيات، واعتبرت من أبرز الممثلات في السينما المصرية، إذ اتسم أداؤها بتقمص الشخصية.

ماجدة توفيت يوم الخميس 16 يناير 2020 في القاهرة عن عُمْر ناهز 89 عاماً، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة 17 يناير 2020 بمسجد مصطفى محمود في مدينة الجيزة، قررت أسرتها دفنها في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

ماجدة مؤامرة أعلنت عليك الحب محمد انور تفاصيل حياة ماجدة الفنانة ماجدة

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