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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية إيقاف تساقط الشعر

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نصائح لكيفية إيقاف تساقط الشعر ..

 
· التشخيص الصحيح: إذ إنّ مشكلة تساقط الشعر لها أسباب عديدة، لذلك يُنصح باستشارة الطبيب لمعرفة السبب الذي يؤدي إلى تساقط الشعر.
·  استخدام مشط مناسب: حيث يُنصح باستخدام مشطٍ خشبيٍّ واسع الأسنان لتقليل تساقط الشعر، كما يجب تجنب تمشيط الشعر المبلل، لأنّه يكون هشاً وأكثر عرضةً للتساقط، كما يجب الحرص على تنظيف أمشاط وفراشي الشعر أسبوعياً.
·  تجفيف الشعر بلطف: فعند استخدام المنشفة لتجفيف الشعر يُنصح بالضغط بلطفٍ على المنشفة، وعصر الشعر بشكلٍ خفيف للتخلص من الماء الزائد فيه دون فركه بقوةٍ بالمنشفة، لأنّ ذلك سيسبب تكسره وتعقّده، وبعد ذلك يُترك الشعر كي يجفّ بشكلٍ طبيعيٍّ في الهواء.

وصفات لإيقاف تساقط الشعر مباشرة :-  
-   وصفة الزبادي اليوناني يحتوي الزبادي اليوناني على البروتينات وفيتامين B5، وهي بروتينات مهمة للشعر، ويعمل كمكيف طبيعي للبشرة، والعسل يحتوي على الخصائص المضادة للبكتيريا، ويحمي الشعر من التلف، وطريقته هي:
المكونات: ملعقتان كبيرتان من الزبادي اليوناني. ملعقة كبيرة من العسل. عصير ليمونةٍ واحدة.
طريقة التحضير: يُوضع الزبادي اليوناني في وعاء، ثم يُضاف العسل والليمون، ويُخلط بشكلٍ جيد للحصول على عجينة. توضع العجينة على فروة الرأس وجذور الشعر بواسطة الفرشاة. يُترك الخليط على الشعر مدة نصف ساعة، ثمّ يُشطف بالماء البارد. تُطبّق الوصفة مرة أو مرتين أسبوعياً إذا كان الشعر جافاً.

-   وصفة الحلبة تعزز الحلبة نمو الشعر، وإعادة بناء بصيلات الشعر، كما أنها تجعل الشعر قوياً، ولامعاً، وطويلاً، وطريقتها هي:
المكونات: ملعقتان كبيرتان من بذور الحلبة. أربع ملاعق كبيرة من الزبادي. بياض بيضة. ماء.
طريقة التحضير: تُنقع بذور الحلبة في الماء، وتُترك ليلةً كاملة. تُهرس بذور الحلبة للحصول على عجينة، ويُضاف إليها القليل من الماء، ثم يوضع لبن الزبادي والبيض. يوضع الخليط على الشعر وفروة الرأس، ويترك مدة نصف ساعة. يُغسل الشعر بالماء جيداً. تُكرر الوصفة مرة أو مرتين في الشهر.

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