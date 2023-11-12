عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إجازة رومانسية بفرنسا تتحول لجحيم بسبب بق الفراش.. ما القصة؟

إجازة رومنسية بفرنسا
إجازة رومنسية بفرنسا تتحول لجحيم بسبب بق الفراش

قال عامل بناء بريطاني إنه عانى من عذاب بعد أن عضه بق الفراش أثناء إجازته في فرنسا. 

وبحسب صحيفة ديلي ستار، يقول كوري غاردنر، 26 عاماً، إنه تعرض للعض أثناء رحلة إلى باريس وليون، حيث ذهب بعيدًا مع شريكته أوليفيا وود، 25 عامًا، لقضاء عطلة رومانسية في سبتمبر.

 وبعد عودته، بدا كل شيء على ما يرام، حتى استيقظ على شعور غريب يسري في جسده. 

بعد أيام من عودته إلى منزله في بريدجند، بدأ يشعر بالحكة في كل مكان. 

إجازة رومنسية بفرنسا تتحول لجحيم بسبب بق الفراش 

ذهب كوري لرؤية طبيبه العام، الذي يقول إنه يعاني من جدري الماء، ومع ذلك، لم يشعر كوري بالاطمئنان بهذا المنطق وقرر أن يأخذ الأمور على عاتقه.

قرر إنفاق 300 جنيه إسترليني على استشارة خاصة في شارع هارلي بلندن، وبعد الحصول على الرأي الثاني، خلص الطبيب إلى أن كوري كان يعاني من رد فعل تحسسي تجاه لدغات بق الفراش.

والتقط كوري صوراً لإصاباته التي غطت جسده بعلامات حمراء قاسية تسببت في حكة شديدة.

 ويُعتقد أنه أصيب ببق الفراش لأول مرة بعد عودته من فرنسا. 

وأوضح إصاباته التي سببت له البؤس في حياته اليومية. "كان الأمر لا يطاق على الإطلاق. كنت أشعر بالحكة في جميع أنحاء جسدي.

 كان الأمر يزداد سوءًا كل يوم - كانت هناك علامات حمراء كبيرة مثل طفح جلدي كبير وكانت تشعر بالحكة طوال الوقت.

بق الفراش فرنسا بريطاني عامل بناء عذاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

موضوعات متعلقة

ظاهرة غريبة.. بركة تتحول للون الوردي لأول مرة منذ وجودها بهاواي

قرش مفترس يلتهم شابة بأحد شواطئ أستراليا.. صور

العثور على 3 نمور بنغالية احتفظ بها زعيم عصابة بالمكسيك قبل هروبه

تحطم 19 عربة من قطار شحن بروسيا في ظروف غامضة

عراف يتنبأ بأحداث مدمرة تهز أمريكا خلال 2024

ياسمين محمود تتوج بلقب "ملكة جمال العرب 2024" من أجل غزة

الملك تشارلز يمنع التدخين في بريطانيا.. تفاصيل

علماء يكشفون السر وراء تباطؤ حركة الزمن خلال مواجهة الإنسان للموت

ترشيحاتنا

خطر كبير.. تحذير فلسطيني من جر دول ثالثة إلى الصراع

لطمة قوية من بريكس لمجموعة السبع الكبار.. ومفاجأة سارة تنتظر اقتصاد مصر

أول تعليق من وزير الدفاع الأمريكي بعد تحطم طائرة فوق البحر المتوسط

ريال مدريد وليفربول.. غضب في باريس سان جيرمان بسبب كيليان مبابي

الأهلي الخامس.. ماجدبورج بطلا لكأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"

استثنائي.. كلوب يمدح محمد صلاح بعد وصوله للهدف رقم 200 بالدورى الإنجليزى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورطت في فضائح.. لماذا اختارت جورج إليوت اسما مستعارا في كتاباتها؟

كيفية إيقاف تساقط الشعر

الأم البطلة..فلسطينية تجر طفليها لساعات من شمال غزة إلى وسطها بسبب التصعيدات

لأعياد الميلاد.. طريقة عمل المينى بيتزا

فيديو

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ