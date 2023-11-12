إجازة رومانسية بفرنسا تتحول لجحيم بسبب بق الفراش.. ما القصة؟

قال عامل بناء بريطاني إنه عانى من عذاب بعد أن عضه بق الفراش أثناء إجازته في فرنسا.

وبحسب صحيفة ديلي ستار، يقول كوري غاردنر، 26 عاماً، إنه تعرض للعض أثناء رحلة إلى باريس وليون، حيث ذهب بعيدًا مع شريكته أوليفيا وود، 25 عامًا، لقضاء عطلة رومانسية في سبتمبر.

وبعد عودته، بدا كل شيء على ما يرام، حتى استيقظ على شعور غريب يسري في جسده.

بعد أيام من عودته إلى منزله في بريدجند، بدأ يشعر بالحكة في كل مكان.

إجازة رومنسية بفرنسا تتحول لجحيم بسبب بق الفراش

ذهب كوري لرؤية طبيبه العام، الذي يقول إنه يعاني من جدري الماء، ومع ذلك، لم يشعر كوري بالاطمئنان بهذا المنطق وقرر أن يأخذ الأمور على عاتقه.

قرر إنفاق 300 جنيه إسترليني على استشارة خاصة في شارع هارلي بلندن، وبعد الحصول على الرأي الثاني، خلص الطبيب إلى أن كوري كان يعاني من رد فعل تحسسي تجاه لدغات بق الفراش.

والتقط كوري صوراً لإصاباته التي غطت جسده بعلامات حمراء قاسية تسببت في حكة شديدة.

ويُعتقد أنه أصيب ببق الفراش لأول مرة بعد عودته من فرنسا.

وأوضح إصاباته التي سببت له البؤس في حياته اليومية. "كان الأمر لا يطاق على الإطلاق. كنت أشعر بالحكة في جميع أنحاء جسدي.

كان الأمر يزداد سوءًا كل يوم - كانت هناك علامات حمراء كبيرة مثل طفح جلدي كبير وكانت تشعر بالحكة طوال الوقت.