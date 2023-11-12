فنانين من أجل فلسطين ..هدي كمال:20% من حصيلة بيع اللوحات لصالح غزة

تحت عنوان "فنانين من أجل فلسطين" افتتح جاليري الآرت كافيه مساء اليوم موسم الخريف بمعرض يضم العديد من الفنانين يعرضون اكثر من 100 لوحه فنية ، بقاعه عرض الجاليري بالمعادي وبحضور العديد من المهتمين بالحركة التشكيلية في مصر.

صرحت الفنانه هدي كمال مؤسسة جاليري الآرت كافيه واحد المشاركين في المعرض "قررت إدارة الجاليري والفنانين المشاركين التبرع بـ20% من إجمالي مبيعات اللوحات الفنية المعروضة لصالح الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، حيث سيتم توجيه حصيله المبيعات الي الهلال الأحمر المصري للتصرف فيها بمعرفته في تقديم المساعدات اللازمة لاهالينا في غزة."

ومن جانبه صرح الفنان التشكيلي الدكتور إسلام الريحاني المشرف علي المعرض واحد العارضين " الفن هو وسيلتنا الوحيدة للتعبير عن تضامنا الإنساني مع كل محتاج خاصا اخواتنا في فلسطين."

يضم المعرض مجموعة كبيره من الفنانين المحترفين الذين يقدمون أعمال تمثل مختلف المدارس الفنية من تجريبية وتجريديه، منهم من شارك في العديد من المعرض المحلية والاقليميه، ومن الفنانين المشاركين الإعلامية هالة فوزي، بريهان سالم، دينا بركات، هيدي خالد، سميحه فارس، ليلي عزمي، ،سلمي محمد ، هدي شوقي، رانيا منصور، أشرقت علام ، مها محمود ، ناهد سامي، اروي الغنيمي ،يسرا امين، دينا صبحي وجينا جمال مروه سمير وآخرين.