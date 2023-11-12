نجم منافس الأهلي في كأس العالم للأندية على رادار ليفربول الإنجليزي| من هو؟

نقلت صحيفة ليفربول إيكو، أنباء عن قيام فريق ليفربول بمراقبة لاعب خط وسط فلومينينسي البرازيلي مناف الأهلي في كأس العالم للأندية وهو اللاعب“أندريه” للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة.

أندريه اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، خاض مباراتين دوليتين مع البرازيل وسيلعب في كأس العالم للأندية القادمة في المملكة العربية السعودية بعد تتويجه مع فلومينينسي البرازيلي بلقب كوبا ليبرتادورس قبل أسبوع.

فوز ليفربول في الدوري الإنجليزي

نجح ليفربول في تحقيق الفوز على فريق برينتفورد بثلاثية نظيفة، كان بطلها الدولي المصري محمد صلاح، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد.

وتمكن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من تسجيل هدفين في الدقيقتين 39 و62، بينما سجل دويجو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وكانت أحداث الشوط الأول بين فريقى ليفربول برينتفورد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، انتهت بتقدم الريدز بهدف نظيف أحرزه الدولي المصري محمد صلاح.

وبدأ صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي، وعاد فيرجيل فان دايك لقيادة دفاع الريدز بعد تعافيه من الإصابة حيث غاب عن لقاء تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي.

ويبدأ واتارو إندو للمرة الثانية بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي مع الريدز، ويعوض الياباني غياب أليكسيس ماك أليستر الغائب بسبب الإيقاف.

200 هدف لـ صلاح في الدوري الإنجليزي

وعلى جانب آخر وصل النجم المصري محمد صلاح إلى الهدف رقم 200 بالدورى الإنجليزى الـ" بريميرليج " بواقع 198 هدفًا مع نادى ليفربول وهدفين مع نادى تشيلسي، بعد أن سجل هدفين في مباراة الفوز على برينتفورد بنتيجة 3 – 0 .

ومدح المدير الفني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، النجم المصرى محمد صلاح من خلال تصريحاته بموقع " ليفربول إيكو " قائلا : صلاح سجل الهدف 200 في إنجلترا، أليس كذلك؟ إنه لاعب استثنائي.. قدم مباراة رائعة ضد برينتفورد .

وأضاف كلوب فى تصريحاته الصحفية :" كان هناك دائمًا لاعبان حول صلاح لكنه استمر في الاحتفاظ بالكرة، انظر إلى هدوئه في الهدف الأول، أمر جنوني.. إنه لاعب مميز، دومًا ما سترى اسمه في ورقة مسجلي الأهداف".

وكانت أحداث الشوط الأول بين فريقى ليفربول وبرينتفورد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، انتهت بتقدم الريدز بهدف نظيف أحرزه الدولي المصري محمد صلاح.

وبدأ محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي، وعاد فيرجيل فان دايك لقيادة دفاع الريدز بعد تعافيه من الإصابة، حيث غاب عن لقاء تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي.