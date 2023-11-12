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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 50.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة غير المصرفية أغسطس 2023

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية عن شهر أغسطس 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 49.8 مليار جنيه.

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وأضافت هيئة الرقابة المالية، وبلغت قيمة إصدارات الأسهم نحو 21.1 مليار جنيه،تليها قيمة عقود التأجير التمويلي بنحو 8.8 مليار جنيه ثم قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي بلغت 7.1 مليار جنيه تليها إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات) بنحو 4.9 مليار جنيه،ويأتي التمويل الاستهلاكي في المرتبة الخامسة بنحو 4.2 مليار جنيه ،ثم نشاط  الأوراق المخصمة بنحو 3.6 مليار جنيه .

نشاط التمويل العقاري

وسجلت قيمة التمويلات الممنوحة لشركات التمويل العقاري بنحو 559 مليون جنيه .


 

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