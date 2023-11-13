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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

11 مذكرة تفاهم وقعها إفريكسيم بنك بـ 4.165 مليار دولار لدعم التنمية في القارة السمراء

خلال توقيع الاتفاقيات
خلال توقيع الاتفاقيات

وقع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير خلال فعاليات اليوم الرابع من اجتماعات مؤتمر ومعرض قمة التجارة الإفريقية السنوية الثالثة الذي تستضيفه مصر في الفترة من 9 حتى 15 من نوفمبر الجاري؛ أكثر من 11 مذكرة تفاهم وصفقات تمويل بين شركات قطاع خاص ومؤسسات إقليمية بقيمة إجمالية تقدر بـ4.165 مليار دولار.

 

كشف تقرير صادر عن البنك، عن توقيع عقدين بـ500 مليون دولار لصالح شركتين مصريتين، أحدهما توقيع اتفاق تمويل بـ 200 مليون دولار لصالح شركة المقاولون العرب  بالتعاون مع شركة السويدي إلكتريك، لتمويل انشاء سد روفينجي ومحطة توليد الطاقة الكهرومائية بدولة تنزانيا.

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وعقد بـ 300 مليون دولار مع شركة السويدي المصرية لدعم مشروعات الطاقة في 9 دول إفريقية من بينها " غانا، جنوب السودان، الكاميرون، النيجر، توجو، إثيوبيا، أنجولا، زامبيا، تنزانيا".
كما تم توقيع عقد تمويل بـ300 مليون دولار لإعادة التأمين علي البضائع وضمانها بالتعاون مع شركة زد إي بي.


و توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الإفريقي لدعم التجارة والتنمية والاقتصادية في مجالات التعدين و السياحة والصناعة و بما ينعكس علي تنفيذ استراتيجية الاتحاد الإفريقي 20263.


ووقع البنك اتفاقية تمويل بـ 1.2 مليار دولار لصالح حكومة ولاية أنمبرا بنيجريا، منها صفقة تمويل بـ 200 مليون دولار لمشروع إيكنجا للصناعة و مدينة أوموتيف أكوايهيدي أونوبي  الصناعة، و عقد أخر بقيمة مليار دولار لتمويل صنجوق أنمبرا للمغتربين و دعم مشروع السكة الحديد بالمدينة.


كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتقديم خدمات استشارية في مجال الجمارك والإفراج عن البضائع والسلع العابرة للخدود مع شركة سمارت تكنولوجي وضمان العبور للحاويات من الولايات المتحدة الأمريكية لدول إفريقية وتحديدا منطقة شرق إفريقيا " أوغندا، جن السودان، زامبيا، تنزانيا، كينيا" بقيمة تمويل تصل 1.8 مليار دولار.


ووقع البنك اتفاقية ريد سي انكريج في جيبوتي لدعم استيراد المواد البترولية و تمويل احتياجات التجارة ودعم اتزويد السفن بالوقود خلال الممرات البحرية بتكلفة 35 مليون دولار، و  توفيع اتفاق آخر بقيمة 40 مليون دولار لتمويل مصانع الكاكاو و توريد  900 طن من الكاكاو في افريقيا.
ووقع البنك اتفاق تمويل بـ30 مليون دولار لضمان نقل البضائع إلي الولايات المتحدة الأمريكية مع شركة سمارت تكنولوجي في أوغندا لدعم التجارة في إفريقيا.


كما تم توقيع اتفاق بـ200 مليون دولار في صور قرض لحكومة الكونغو لدعم التجارة و التنمية الاقتصادية والتعدين والصناعة وفتح فرص لأسواق جديدة في القارة السمراء، بخلاف توقيع اتفاق بـ 30 ليون دولار في أنجولا لدعم التجارة البنية في افريقيا.


و تم توقيع اتفاق لدعم التجارة والصناعة و الصادرات بما يعزز اتفاقية التجارة الحرة القارية مع مفوضية الاتحاد الافريقي.


يفتتح أمير المنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، يوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، فعاليات ملتقى ومعرض "راد 2023" الذي يُنظمه مجلس شباب الأعمال في غرفة الشرقية في نسخته السابعة. ستقام الفعاليات على أرض معارض شركة الظهران إكسبو في طريق الدمام، الخبر الساحلي، وسيستمر الملتقى حتى 15 نوفمبر 2023.

 

 

مذكرات تفاهم البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير شركة المقاولون العرب دعم التجارة البينية اخبار مصر Finance Real Estet

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