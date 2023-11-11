افريكسيم بنك يطلق أول مشروع لإنتاج 650 ألف برميل نفط يوميا بنيجيريا

اعلن بنديكت اوراما رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير عن إطلاق أول مشروع دراسة يقوم البنك باعدادها لصالح نيجيريا في مجال إنتاج النقط.

وقال اوراما إن هذا المشروع يوفر 650 ألف برميل من النفط يوميا، بما يضيف 4٪ من الناتج المحلي بنيجريا لمدة زمنية محدودة.



وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل تكاملا كبيرا في قطاع التكرير والبتروكيماويات، مضيفا ان هذا المشروع ثمين وذو قيمة ليس فقط لقطاع النفط في نيجيريا ولكن للقارة الأفريقية ككل بموجب إنتاج أكثر من 500 ألف برميل يوميا تقوم تصديرها ليكون بمثابة مصدر تصديري مهم وسيكون باسعار مرتفعة لانه سيتم توجيه هذا الانتاج او التصدير وفقا للاحتياج العالمي ولهذا قرر البنك مع مجموعة من المقربين اصدار قرض لهذا المشروع لصالح رواد الاعمال الافارقة.



واوضح ان المشروع سيحدث فارقا كبيرا مؤكدا انه سيحدث فارقا كبيرا مما ادى الى دعم كبير من البنوك النيجيرية لتحقيق وتنفيذ هذا المشروع.