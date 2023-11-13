البنك الدولي يعلن فوز مصر بهذه الجائزة.. رئيس حماية المنافسة يكشف التفاصيل

كشف الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، تفاصيل فوز مصر بجائزة الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، من البنك الدولي.

وأضاف محمود ممتاز، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، ان تنافس على هذه الجائزة العديد من أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم ومن بينهم جهاز حماية المنافسة المصري، متابعا أنه تهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه أجهزة المنافسة في تعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وتابع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، انه شارك الجهاز بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بشأن دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي المتمثلة في إقرار الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي وما تلاها من اتخاذ إجراءات تنفيذية لها.