الرقابة المالية: 7 مليار جنيه أقساط تأمينية محصلة خلال أغسطس الماضي

كشفت هيئة الرقابة المالية عن إجمالي الأقساط التأمينية التي حصلتها شركات من عملائها خلال أغسطس الماضي والتي بلغت 7 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي نحو 24 %.

وأوضحت أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية عن شهر أغسطس 2023، أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 3.8 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.2 مليار جنيه.

ماهي تأمينات الممتلكات والمسئوليات ؟

يشار إلى تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.