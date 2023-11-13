ويجز يشارك في مظاهرات لدعم فلسطين في الولايات المتحدة

ظهر الفنان ويجز، في فيديو شاركه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وانضم فيه ويجز لمظاهرات عقدت ضد الاحتلال في الولايات المتحدة الامريكية ضد فلسطين.

حالة من الجدل أثارها مطرب الراب ويجز، وذلك بعد طرحه صورة من غزة عبر خاصية الاستورى بصفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، واكتفى فقط بوضع لوكيشن موقع غزة بفلسطين، مما جعل البعض يوحي له بأنه متواجد في هذه المنطقة.

والحقيقة أن ويجز يتواجد حاليا فى أوروبا لتقديم سلسلة من الحفلات وليس حقيقي تواجده فى فلسطين كما توهم البعض، لكنه قام بوضع هذه الصورة كنوع من أنواع الدعم لأهالى غزة حيث أنه من أكثر الفنانين الداعمين للقضية الفلسطينية.

ويجز يدعم القضية الفلسطينية

علق مطرب الراب ويجز على أحداث القضية الفلسطينية، وما يحدث بها من تفاقم وعنف وقصف على يد الاحتلال الصهيوني، وذلك في أثناء إحيائه لإحدى حفلاته في كندا.

وقال ويجز، “معظمكوا عايش هنا، وبيحتكوا مع اللى جمبيهم أو اللي ميعرفوش أصلاً، فأتمنى إن يكون كل حد عنده نفس الدافع اللى جواك ده، وإن يكون اللى بيقهرك إن فى ناس معندهاش أدنى إحساس بالمسؤولية، وفى ناس ماتعرفش أي حاجة عن اللى بيحصل، وناس فعلاً مغيبة، ولكن وسائل الإعلام مش بتوصل الحقيقة، وده شيء مش جديد، بس إحنا أكيد نقدر نموت الإرهاب”.

وقال ويجز مؤخرًا، خلال تصريحات تليفزيونية: "من وجهة نظري، لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول لنا أن أمريكا تحترم الديمقراطية وتمتلك حرية، بالعكس، إنها تضعنا في خانة يجب علي أن ألتزم بها؛ لكي تكون هذه حرية، وهذا ليس حرية حقيقية بأي حال من الأحوال".