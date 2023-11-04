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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضمن جولته الغنائية .. ويجز يحيي سادس حفلاته اليوم بالولايات المتحدة

ويجز
ويجز

يحيي مؤدي الراب ويجز ، اليوم ،  سادس حفلات جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية بـ هيوستن ، بعد سلسلة من الحفلات الناجحة فى عدد من الولايات .

قال ويجز،  خلال تصريحات تليفزيونية: "من وجهة نظري، لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول لنا إن أمريكا تحترم الديمقراطية وتمتلك حرية بالعكس، إنها تضعنا في خانة يجب علي أن ألتزم بها لكي تكون هذه حرية، وذلك ليس حرية حقيقية بأي حال من الأحوال".

 

وأضاف ويجز: “أنتم تخافون من الأشخاص المختلفين عنكم، وتخشون أن تكون طريقة حياتهم مختلفة عما هو عندكم، وهل لا يعرف جهاز الاستخبارات الأمريكي ما يحدث في غزة؟ إنهم يعلمون بنسبة 100% ما يحدث في غزة”.

وتابع: "إحنا لسنا أغبياء والأحداث التي تجري تخضع للتخطيط والتنظيم".

يذكر أن ويجز نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” أثناء مشاركته فى مظاهرة بأمريكا ضد الاحتلال الإسرائيلي والمجازر التى يرتكبها ضد فلسطين.

ويجز: اللى بيحصل فى غزة مخطط له.. وإحنا مش أغبياء

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وقال ويجز خلال الفيديو: "نحن الآن في أمريكا وهذه المظاهرة لأن اليهود الذين يعيشون في نيويورك يخرجون ويقولون إنهم يرفضون المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، إنهم قادمون لتبرئة أسمائهم أنا سعيد وسعيد، وأتمنى أن يتفوق الناس".

وقد حرص مطرب الراب ويجز على دعم القضية الفلسطينية خلال حفلته أمس بكندا، وذلك أثناء جولته الغنائية فى أوروبا.

وبعد صعود ويجز على المسرح وغنائه عددا من أغانيه طالب جميع الحضور بفتح موبيلاتهم وطلب منهم الهتاف لفلسطين قائلا: “الحرية لفلسطين”.

وأكد ويجز أنه كان من المفترض أن يقوم بإلغاء هذه الحفلات تضامنا مع غزة، إلا أنه لم يستطع فعل ذلك وقرر دعمهم بهذه الطريقة.

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