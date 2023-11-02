عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويجز: اللى بيحصل فى غزة مخطط له.. وإحنا مش أغبياء

صدى البلد

يستمر مغنى الراب ويجز  في دعم القضية الفلسطينية، ردًا على الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وقال ويجز، من خلال تصريحات تليفزيونية: "من وجهة نظري، لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول لنا إن أمريكا تحترم الديمقراطية وتمتلك حرية بالعكس، إنها تضعنا في خانة يجب علي أن ألتزم بها لكي تكون هذه حرية، وذلك ليس حرية حقيقية بأي حال من الأحوال".

وأضاف ويجز: “أنتم تخافون من الأشخاص المختلفين عنكم، وتخشون أن تكون طريقة حياتهم مختلفة عما هو عندكم، وهل لا يعرف جهاز الاستخبارات الأمريكي ما يحدث في غزة؟ إنهم يعلمون بنسبة 100% ما يحدث في غزة”.

وتابع: "إحنا لسنا أغبياء والأحداث التي تجري تخضع للتخطيط والتنظيم".

يذكر أن ويجز نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” أثناء مشاركته فى مظاهرة بأمريكا ضد الاحتلال الإسرائيلى والمجازر التى يرتكبها ضد فلسطين.

وقال ويجز خلال الفيديو: "نحن الآن في أمريكا وهذه المظاهرة لأن اليهود الذين يعيشون في نيويورك يخرجون ويقولون إنهم يرفضون المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، إنهم قادمون لتبرئة أسمائهم أنا سعيد وسعيد، وأتمنى أن يتفوق الناس".

وقد حرص مطرب الراب ويجز على دعم القضية الفلسطينية خلال حفلته أمس بكندا، وذلك أثناء جولته الغنائية فى أوروبا.

وبعد صعود ويجز على المسرح وغنائه عددا من أغانيه طالب جميع الحضور بفتح موبيلاتهم وطلب منهم الهتاف لفلسطين قائلا: “الحرية لفلسطين”.

وأكد ويجز أنه كان من المفترض أن يقوم بإلغاء هذه الحفلات تضامنا مع غزة، إلا أنه لم يستطع فعل ذلك وقرر دعمهم بهذه الطريقة.

ويجز أخبار ويجز أزمات ويجز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

الله يقرفك.. إبراهيم فايق يفتح النار على نجم صن داونز: لاعب مؤذي

قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو.. عبد الملك يكشف التفاصيل

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

صبري عبد المنعم لـ صدى البلد: أنا بخير الحمد لله وبشكر القضاء العادل

بسبب صن داونز | ميدو يفتح النار على الأندية المصرية

ترشيحاتنا

أول تعليق من روسيا على فشل الولايات المتحدة في اختبار صاروخ باليستي

الإصابة تبعد نجم الأهلي عن مونديال الأندية.. تفاصيل

وزير العدل يصدق على قرارات عاجلة بشأن سيارات التوثيق المتنقلة

تحيا فلسطين.. مواطنون فرنسيون يهتفون لغزة من داخل عربة مترو بباريس| فيديو

مشروبات سحرية لزيادة المناعة ومعالجة نزلات البرد.. تعرف عليها

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقاطعة تنتصر| طرح السلع الأجنبية بخصومات مذهلة والشعب يرفض.. والمنتج المصري نمبر 1

بينها رأس كليوباترا|تفاصيل القبض على عصابة هربت آثارا مصرية بـ3 مليارات جنيه

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

فيديو

لحظات تعرف الفلسطينيين على ذويهم الشهداء في مجزرة مخيم جباليا |فيديو

الفلسطينيون يجبرون القوات الإسرائيلية في بيت لحم على العودة للوراء |فيديو

لازم نعمل صيانة لنفسنا زي العربيات.. شيرين رضا تكشف سر جمالها

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ