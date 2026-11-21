شارك المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد للعام الخامس على التوالي، بوصفه شريكًا رسميًا في جناح المحيط بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر COP31 بمدينة أنطاليا التركية، وذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعزيز حضور البحث العلمي المصري في المحافل الدولية ودعم التعاون لمواجهة التغيرات المناخية.

واستقبل جناح المعهد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، حيث استعرضت الدكتورة عبير منير، رئيس المعهد، جهود مركز الحد من المخاطر البحرية في رصد المخاطر والتغيرات المناخية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، ودراسة آثارها على السواحل والمجتمعات الساحلية.

وأكدت الدكتورة عبير منير أن استمرار الشراكة للعام الخامس يعكس الثقة الدولية في القدرات العلمية والبحثية للمعهد، ويعزز دوره في دعم الدبلوماسية العلمية وتوظيف المعرفة البحثية لخدمة قضايا المناخ والبيئة البحرية.

كما أنجز المعهد الترجمة العربية الرسمية لـ«ميثاق أنطاليا للمحيطات»، وعقد مباحثات مع المركز الوطني لقانون البحار والقانون البحري بجامعة أنقرة لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.

وتعكس هذه المشاركة دور المعهد في توسيع الشراكات الدولية، وتوظيف البحث العلمي لحماية النظم البيئية البحرية وتعزيز التنمية والاقتصاد الأزرق المستدام.