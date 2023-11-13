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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

ياسمين صبري
ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، أنظار متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها، من أحدث اطلالة.

 

وبدت ياسمين صبري بإطلالة ناعمة، مرتدية بدله فورمال بالون الأصفر، واعتمدت مكياجا صاخبا أبرز جمال ملامحهاالساحرة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها".

أحدث أعمال ياسمين صبري

وعن أحدث أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

أحدث أعمال ياسمين صبري البعبع عيد الأضحى فيلم البعبع موسم عيد الأضحى

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