أزمات النجوم| نجاة سهر الصايغ وجراحة لحورية فرغلي وياسمين رئيس في المستشفى

تعرض عدد من نجوم الفن الي ازمات صحية خلال الايام الماضية ومنهم حورية فرغلي خضعت لجراحة بانفها وسهر الصايغ تعرضت لحادث سيارة مروع وياسمين رئيس مكثت في المستشفى لعدة ايام

اصابات بالجملة للفنانين

تعرضت الفنانة سهر الصايغ، لحادث مروع، أدى إلى تهشم سيارتها، ونجاتها من الموت، .

نشرت الفنانة حورية فرغلي عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورة لها أثناء خضوعها إلى آخر عملية جراحية في أنفها، بعد الإصابة التي كانت قد تعرضت لها منذ سنوات .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.