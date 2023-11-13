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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أبراج: الثور والأسد والدلو والعذراء من أكثر الأبراج المحبة للأكل

الأبراج
الأبراج

أكد احمد شاهين خبير الأبراج والفلك، أن  علم الأبراج لها علاقة وطيدة  بالأنظمة الغذائية للتعرف على الأنظمة الغذائية المثالية لكل فرد.

 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 11/12 /2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 11 نوفمبر على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

 

وقال أحمد  شاهين في  مداخلة هاتفية في برنامج " صباح الورد " المذاع على قناة " تن "، :" كل برج يحكم منطقة معينة في الجسم ".

 

 وأضاف أحمد شاهين :"  برج الثور والأسد والدلو والعذراء من أكثر الأبراج المحبة للأكل  وأصحابهم يحبون تناول الطعام بكثرة ".

 

 وتابع أحمد شاهين :" برج الأسد  برج ناري ويحب تناول الطعام الممتلئ بالبروتينات مثل اللحوم والدواجن ".

 

 وأكمل احمد شاهين :" برج السرطان من أكثر الأبراج المحبة لتناول الطعام النباتي ".

الأبراج برج الأسد ابراج الاسد اخبار التوك شو

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