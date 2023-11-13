خبير أبراج: الثور والأسد والدلو والعذراء من أكثر الأبراج المحبة للأكل

أكد احمد شاهين خبير الأبراج والفلك، أن علم الأبراج لها علاقة وطيدة بالأنظمة الغذائية للتعرف على الأنظمة الغذائية المثالية لكل فرد.
وقال أحمد شاهين في مداخلة هاتفية في برنامج " صباح الورد " المذاع على قناة " تن "، :" كل برج يحكم منطقة معينة في الجسم ".
وأضاف أحمد شاهين :" برج الثور والأسد والدلو والعذراء من أكثر الأبراج المحبة للأكل وأصحابهم يحبون تناول الطعام بكثرة ".
وتابع أحمد شاهين :" برج الأسد برج ناري ويحب تناول الطعام الممتلئ بالبروتينات مثل اللحوم والدواجن ".
وأكمل احمد شاهين :" برج السرطان من أكثر الأبراج المحبة لتناول الطعام النباتي ".