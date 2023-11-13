تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين





تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع حيث تراجع مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 23846 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 28814 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 10139 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4740 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 6963 نقطة.

