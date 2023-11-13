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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«الطبقة المبدعة».. أحدث إصدارات الأعلى للثقافة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صدر حديثًا عن المجلس الأعلي للثقافة، كتاب "الطبقة المبدعة.. واقتصاد القرن الحادي والعشرين"، من تأليف كل من الباحثين: دكتور عبد الوهاب الحايس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، دكتورة همت يوسف، دكتوراه سوسيولوجيا الإبداع كلية الآداب جامعة عين شمس، ودكتورة هبة أبو العنين دكتوراه سوسيولوجيا الإبداع كلية الآداب جامعة عين شمس.

ويتناول كتاب "الطبقة المبدعة"، الدور المهم لشرائح الطبقة المبدعة ودورها في إبداع الأفكار الابتكارية، باعتبارها المادة الخام للاقتصاد خلال الألفية الثالثة، وتقديم فهم سوسيولوجي للعوامل المهيئة لعمل المبدعين واستدامة انتاجيتهم، بالإضافة إلى فهم أعمق لكيفية تنظيم العمل الإبداعي المنتج للابتكار التكنولوجي والفني في الظروف الاجتماعية والاقتصادية. 

وقد جاء كتاب "الطبقة المبدعة" في خمسة فصول، ركزت على عرض وتحليل كل من: التحولات البنائية وبروز الطبقة المبدعة فى الاقتصاد الجديد، والرؤى النظرية حول طبيعة الطبقة المبدعة ووظائفها، وخصائصها ومقومات تشكلها، والوظائف المتباينة لها، والسياق الاجتماعي المحدد للابداع، واختتم الكتاب بتحليل دورها كمحرك لاقتصاد القرن الحادي والعشرين.

وبحسب ما جاء في مقدمة كتاب "الطبقة المبدعة"، ينشد اقتصاد القرن الحادي والعشرين توضيح كثير من حالات عدم اليقين التي تصاحب ثورة المعرفة التكنولوجية، اقتصاديًا واجتماعيًا وتقنيًا، في ظروف التحوّل مع بداية الألفية الثالثة، ويدعو إلى: نبذ الاقتصاد الكلاسيكي، وافتراضاته القائمة على التصرف الأمثل والتوازن في ظل العولمة، ولايستطيع تحقيق ذلك إلا من خلال آلية الإبداع والإبتكار القائم على المعرفة كعامل اجتماعي مهم. 

المجلس الأعلى للثقافة الطبقة المبدعة اقتصاد القرن الحادي والعشرين جامعة عين شمس شرائح الطبقة المبدعة

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