صحفيين المنيا مرجع أخلاقي إيجابي لأنشطة الجامعة والدولة

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أعضاء اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بمحافظة المنيا، برئاسة حجاج الحسيني، وعضوية كلاً من عبد الرحمن محمد حسني ، علا الحيني، وكلاء النقابة الفرعية بالمنيا، وذلك في إطار إعمال الدور النقابي، وتنظيم العمل الصحفي بالمحافظة ، كمرجعية أخلاقية ومهنية تنعكس بالإيجاب على منهج وآليات العمل الصحفي، وتعظيم الصورة الإيجابية لإنجازات الجامعة والدولة المصرية.

وخلال اللقاء أكد رئيس الجامعة على أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة البناءة في المجتمع في الحفاظ على قيم الصحافة الأساسية، وفي نشر الحقائق ومحاربة الشائعات، والعمل الإيجابي والفعال، مشيراً بأن جامعة المنيا تشهد حالياً طفرة في تصنيفها الدولي لم تشهده من قبل، وتطوراً في العملية التعليمية نحو جامعات الجيل الرابع وجذب للطلاب الوافدين، إلى جانب دور الجامعة الكبير في تطوير المنظومة الطبية بالمحافظة من خلال المستشفيات الجامعية بمختلف قطاعاتها التخصصية.

كما تطرق الحديث إلى تسهيل مهمة العمل الصحفي، ومتطلبات تعزيز دور نقابة الصحفيين في خدمة المهنة وتنشيط العمل النقابي من خلال عقد لقاءات دورية للصحفيين لرصد إنجازات الجامعة ومحاربة الكيانات الوهمية للصحافة، إلى جانب التنسيق مع اللجنة النقابية باعتبارها المنوط بها التفاعل مع الجامعة والتنسيق مع الزملاء أعضاء الجمعية النقابية.

وناقش الحضور إمكانية تعاقد نقابة الصحفيين مع المستشفيات الجامعية بمختلف مقراتها لدعم أعضاء النقابة وأسرهم.