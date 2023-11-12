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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطقس السيئ

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة التدابير اللازمة تحسباً لموجة التقلبات الجوية، والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء بما يضمه من أحداث عارضة وتغيرات مناخية مفاجئة، مع اتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار .

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كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة تنفيذ خطة المحافظة الشاملة واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري لمواجهة أية أزمات طقسية أو سيول، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل لغير الصالحة وتقوية الجسور الضعيفة، موجها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتجهيز سيارات الكسح وشفط المياه لتصريف مياه الأمطار مع التأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحى وأنها تعمل بكامل طاقاتها مع استمرار عمليات تطهير المحطات.

ووجه المحافظ الوحدات المحلية بإعداد التجهيزات الخاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، وتكثيف المرور على جميع مخرات السيول والمجاري المائية بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها وإزالة التعديات عليها، فضلاً عن التنسيق مع مسئولى شركة الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها وعدم وصول أي مصدر كهربي لها؛ حفاظا على أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار الكهربائي، وإيجاد حلول بديلة حالة فصل الخدمة وبصفة خاصة في المنشآت الحيوية من المستشفيات والمخابز والنقاط الأمنية.

وأكد المحافظ على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات لسرعة اتخاذ القرار المناسب، مكلفاً مسئولي إدارة الأزمات بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول والتأكد من جاهزية المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أي مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وإعداد تقارير بذلك بالتنسيق مع القطاعات المختلفة.

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