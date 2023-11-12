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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم المنيا يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية التربية| تفاصيل

تعليم المنيا يشارك
تعليم المنيا يشارك بالموتمر

شاركت مديرية التربية والتعليم بالمنيا في المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية التربية للطفولة المبكرة بعنوان "مستقبل تأهيل وتعلم الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة في ظل التغيرات المناخية المعاصرة وفقاً لرؤية 2030 " وذلك تحت رعاية الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا والدكتور عيد عبد الواحد عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا.

 

وقال حمدي مصطفي وكيل وزارة بالتعليم بالمنيا أن مديرية التربية والتعليم شاركت ببحث بعنوان" رؤية مستقبلية لتطوير مدارس وروضات الأطفال في ضوء تقييم واقع المنظومة التعليمية الحالية وانعكاساتها علي تدعيم التنمية المستدامة كمدخل لإرثاء رؤية الدولة المصرية 2030 وهذا يعُد من المرات الفريدة التي يحدث فيها التشبيك بين كلية التربية للطفولة المبكرة وسوق العمل حيث أفسح ذلك لإقامة حواراً هادفاً بين كلية التربية للطفولة المبكرة وشركاء التعليم للربط بين مخرجات كلية التربية للطفولة المبكرة وسوق العمل.

 

 

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ومن جانبه أوضح الدكتور عيد عبد الواحد عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة ورئيس المؤتمر ان البحوث المقدمة بالمؤتمر تركزت على علم المستقبل بالنسبة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم في ظل اهتمام الدولة وانطلاقاً من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وصدور قانون 10 لسنة 2018 وإقرار حقوق للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم إنشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة ووضع برنامج إعداد معلم التربية الخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة وأيضاً مركز التكامل الحسي الذي سيتم تفعيله هذا العام مجهزاً بأحدث الأجهزة.

 

وأضاف أن المؤتمر تناول بحوثاً عن الذكاء الإصطناعي وكيفية تأهيل الطفل والمعلم لتطبيقاته وبحوثاً أخرى عن رقمنة الطفل والمعلم.

 

وقال الدكتور نبيل السيد مقرر المؤتمر وعميد الكلية السابق أن التربية الخاصة شهدت في الفترة الأخيرة في مصر والوطن العربي اهتماما كبيرا بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تسارعت القرارات والتشريعات المنظمة لشئون حياتهم ولذا التزمت الدولة المصرية بحماية حقوقهم المنصوص عليها في قانون 10 لسنة 2018.

 

وأضاف مقرر المؤتمر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيراً بذوي الإحتياجات الخاصة وتماشيا مع توجهاته جاء تنظيم هذا المؤتمر.

أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة التغيرات المناخية رؤية الدولة المصرية 2030 كلية التربية للطفولة المبكرة لمؤتمر العلمى الدولى

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