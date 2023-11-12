بسعر 27 جنيها.. قوافل تموينية لبيع السكر للمواطنين بأسعار مخفضة بقرى المنيا

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على ضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والمكرونة والأرز بنسب تصل إلى 30% إلى جانب خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة 15% وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه، قام عامر طه رئيس مركز ديرمواس بتفقد منفذ بيع السلع الغذائية للإشراف على بيع السلع الغذائية وخاصة السكر الذي بلغ سعر الكيلو منه 27 جنيها.



كما كلف رئيس المركز نائبه أحمد ثابت لمتابعة المنفذ يوميا للاطمئنان على الإلتزام بالأسعار.



ووجه بمتابعة توزيع كميات من السكر على المجالس القروية لبيعها للمواطنين ضمن منافذ البيع بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين بديرمواس برئاسة الدكتور أبوالدهب عبد العظيم.

وأكد رئيس المركز على التزام كافة الجهات المعنية بالتوجيهات المشددة لمحافظ المنيا بإحكام الرقابة على الأسواق والالتزام بمبادرة تخفيض الأسعار والتصدى لأى صور لاحتكار السلع الغذائية وخاصة السلع الأساسية أو المغالاة فى أسعارها، علاوة على التأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية.

كما تابع اللواء أ. ح احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جهود ادارة التموين فى تنظيم القوافل المتحركة والثابتة لبيع السكر للمواطنين.

حيث تم تنظيم قوافل متحركة وتوزيع 9 أطنان من السكر للمواطنين بسعر الكيلو 27 جنية بقرى شرق النيل وإبشادات ونواى

كما قامت إدارة تموين بعرض السكر بالمنفذ الدائم خلف الادارة التعليمية بالمدينة، حيث تم عرض" 6 "طن من السكر امام المواطنين بسعر" 27 " جنية للكيلو.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل المتواصل لتخفيض اسعار السلع الغذائية ورفع العبء عن كاهل المواطنين، فى ظل الظروف الحالية، وذلك ضمن خطة المحافظة وتحت رعاية اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين.

