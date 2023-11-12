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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن برنامج فرصة..

تسليم 329 رأس ماشية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمركزي سمالوط والمنيا

توزيع رؤوس ماشيه
توزيع رؤوس ماشيه

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهداً في الوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية وتقديم كافة سبل الدعم اللازم المادي والمعنوي لها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

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مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي التي من شأنها تخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجا. 

وقال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، إن المديرية سلمت 329 رأس ماعز و أغنام لعدد من المستفيدين بقريتي القطوشة وبنى سمرج بمركز سمالوط وقرية زهرة بمركز المنيا ، وذلك في إطار برنامج «فرصة»، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الشريكة من الجمعيات الأهلية، لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة.

 

أشار الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا إلى أن المديرية أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية لرؤوس الماشية، وإنهاء إجراءات ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، إضافة إلى صرف 200 كجم علف و180 كجم دريس مجانا لكل مستفيد.

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