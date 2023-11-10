محافظة المنيا تفوز بـ 4 جوائز في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا فوز المحافظة بــ 4 جوائز في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتها الثانية، حيث جاء في المركز الأول مشروع الزراعة المناخية الذكية على مستوى فئة المشروعات كبيرة الحجم "مشروع سفير المحافظة" المقدم من شركة القناة للسكر، وجاء في المركز الثاني، مشروع أرض الخير للملابس الجاهزة، على مستوى المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمقدم من مجموعة مصانع مؤسسة مصر الخير.

كما حصل على المركز الثاني مشروع دايرة بأيدينا، على مستوى المشروعات التنموية فئة المرأة، والمقدم من الجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة، فيما جاء مشروع جرين وود على مستوى فئة المشروعات متوسطة الحجم، المقدم من شركة بافلي وود في المركز الثالث.

وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد واحدة من المبادرات الرائدة للدولة المصرية في سعيها الدؤوب لدمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لرؤية مصر 2030، والتي تمثّل الإطار الحاكم لكافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية الوطنية للوصول إلى منظومة بيئية متكاملة ومستدامة.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أعلنت حصول محافظات الصعيد على العدد الأكبر من جوائز المبادرة، وفى مقدمتها محافظة المنيا بـ 4 مشروعات، ومحافظة الوادي الجديد بمشروعين، والقاهرة بمشروعين، والإسماعيلية بمشروعين، ومشروع واحد لكل من محافظات “الأقصر وأسوان والجيزة ومطروح وبورسعيد والسويس والدقهلية وجنوب سيناء” بإجمالي 16 مشروعا تغطي الفئات الـ 6 للمبادرة على مستوى 12 محافظة.