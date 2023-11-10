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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتابع تجهيز مقار الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: مشاركة الشعب واجب وطني

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

يتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أعمال لجنة المرور على كافة المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزيتها لأداء العملية الانتخابية على الوجه الأمثل، وفقا لقراره رقم 479 لسنة 2023 ، مناشدا المواطنين تحري الدقة فيما يتصل ببيانات ومعلومات الانتخابات الرئاسية 2024 والتعامل فقط مع الهيئة الوطنية للانتخابات بوصفها الجهة الوحيدة المنوطة بكل ما يخص العملية الانتخابية وذلك عبر موقعها الالكترونى www.elections.eg.

وأعلن محافظ المنيا تجهيز 505 مراكز انتخابية على مستوى مراكز المحافظة التسع، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والمقرر اجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم .

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وأصدر محافظ المنيا  القرار رقم 479 لسنة 2023 بتشكيل لجنة للمرور على كافة المراكز الانتخابية بمراكز المحافظة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال العملية الانتخابية، موجها الجهات التنفيذية بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقاً لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تتيح حاليا للناخبين معرفة موقع اللجنة الانتخابية لكل ناخب من خلال الموقع الرسمي للهيئة تيسيرا على المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

 

 

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