دعما لغزة.. عريس يرتدي العلم الفلسطيني خلال حفل زفافه بالمنيا

في حفل زفافه الذي أقيم في إحدى القاعات بمدينة المنيا قرر العريس أحمد عبد الغني 28 سنه أن يعبر عن تضامنه ودعمه للإشقاء الفلسطينيين في غزة من خلال ارتداء العلم الفلسطيني والمطالبه بوقف العدوان الغاشم على أهالي غزة.



وقال "أحمد" الحاصل على بكالوريوس تربيه والذي يعمل في دولة الإمارات إنه يريد من خلال هذا العمل الرمزي، إيصال رسالة بضرورة الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة والتضامن معهم في وجه الظلم، فالتعبير عن الرأي والتضامن مع الظالمين مسئولية مشتركة، فكل فرد له دور مهم في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية.



وخلال جلسة التصوير الفوتوغرافي قام أحمد بإرتداء العلم الفلسطيني معبرًا عن رفضه للظلم والعنف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، وكان هذا التصرف إشارة للتضامن والمساندة من جانب أحمد وجميع الحاضرين في الحفل.

ومع انتهاء الاحتفال انتشرت الصور والفيديوهات لحفل الزفاف على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت ردود فعل إيجابية واسعة، حيث تلقى العديد من التعليقات المشجعة والداعمة من الأصدقاء والعائلة، مشيدين بتصرفه المتضامن مع الشعب الفلسطيني، كما تلقى رسائل التهنئة والتقدير من الأشخاص الذين شاهدوا القصة في منصات التواصل الاجتماعي تأكيدًا على الروح الإنسانية والتضامن العابر للحدود.