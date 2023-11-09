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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مزارع في حادث تصادم تروسيكل ودراجة بخارية بسمالوط شمال المنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

لقي مزارع مصرعه في حادث تصادم تروسيكل ودراجة نارية بإحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا تحرر محضر بالواقعة بالواقعة وأمرت النيابة العامة بالتصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب تلقيه إشارة من المستشفي بوصول شخص مصاب بنزيف وكسور  في حادث تصادم بإحدى قرى المركز بين تروسيكل ودراجة بخارية.

 

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بانتقال الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وبالمعاينة وبالفحص تبين إصابة محمد. ع. ق  مزارع 64 سنه تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بتفريغ الكاميرات مع البحث والتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وسرعة ضبط الجاني والتصريح بدفن الجثمان.

الأجهزة الامنية الأجهزة الأمنية بالمنيا التصريح بالدفن تصادم تروسيكل ودراجة نارية

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