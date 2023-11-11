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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: إجراء 20 ألف عملية جراحية منذ انطلاق "القضاء على قوائم الانتظار"

مبادرة قوائم الانتظار
مبادرة قوائم الانتظار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إجراء 20 ألفا و868 عملية جراحية مجانية على مستوى المحافظة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

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قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه منذ بداية شهر يناير حتى نهاية أكتوبر الماضى 2023 تم إجراء 12 ألفا و 438 عملية جراحة عيون و1678 جراحة مخ واعصاب و1129 عملية جراحة الاورام ، 4404 قسطرة قلبية، 265 اوعية دموية وقسطرة طرفية، 303 قلب مفتوح،539 جراحة العظام،80 قسطرة بالمخ، 32 زراعة قوقعة .

 

وأوضحت الدكتورة ايريني عادل نجيب، مسئول قوائم الانتظار بالمديرية، أن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة، وهي «مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا ، مستشفى ملوى التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ، مركز اورام المنيا ؛مستشفى المنيا الجامعى ، مستشفى الكبد والجهاز الهضمى الجامعى بالمنيا ، مستشفى القلب والصدر الجامعى، مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال ، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا ، مستشفى مصر المحبة ، مستشفى الراعى الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصي ، مركز النيل الدولى للعيون ، مركز حورس للعيون ، مستشفى سمالوط التخصصى ومستشفى المنيا الوطنى ومستشفى الصفوة ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار ومستشفى دير مواس التخصصى » .
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الخضراء الذكية الكبد والجهاز الهضمي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا انطلاق مبادرة مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

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