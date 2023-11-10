المنيا.. إصابة استاذ جامعي وسائق في انقلاب سيارة بصحراوي بني مزار

شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز بني مزار شمال المنيا حادث انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة عضو هئية تدريس بإحدى الجامعات وسائق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز بني مزار شمال المنيا بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة .

علي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين انقلاب سيارة ملاكي نتيحة اختلال السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة مما تسبب في انقلابها .

تسبب الحادث في إصابة مصطفي. ف. ا 40 سنه عضو هئية تدريس بإحدى الجامعات مقيم اسيوط وأحمد. ا. ا 27 سنه سائق مقيم بسوهاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفي للعلاج والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.