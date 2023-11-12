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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طقس المنيا.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة على أماكن متفرقة

أمطار خفيفة بالمنيا
أمطار خفيفة بالمنيا

شهدت محافظة المنيا سقوط أمطار خفيفة علي أماكن متفرقة وساد طقس معتدل علي كافة الأنحاء، واتخذت المحافظة التدابير اللازمة تحسبا لسقوط أمطار غزيرة.

ورفعت الوحدات المحلية في مدن وقرى محافظة المنيا درجة الاستعداد للتعامل مع أي تقلبات محتملة في الطقس، وتم التأكيد علي تطهير مخرات السيول في قري شرق النيل.

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وفي وقت سابق شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على ضرورة مراجعة مخرات السيول وجميع الأماكن التي من المتوقع أن تتعرض لسيول، مع التطهير الكامل للمخرات وإزالة أي عوائق تعترض مجرى المخرات، كما وجه بالمتابعة الدقيقة للأرصاد لمعرفة الأحوال الجوية أولا بأول.

وكلف المحافظ مركز المعلومات بديوان عام المحافظة بمتابعة البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد ومركز التخطيط بوزارة الري، والتأكد من مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال وقوع أحداث طارئة.

وبدأت المراكز والمدن في متابعة أعمال تطهير مخرات السيول بالقري وذلك للتأكد من خلوها من أية عوائق والتأكد من صلاحيتها لتصريف المياه في حالة حدوث أمطار غزيرة.

أسامة القاضي محافظ المنيا الإنتظار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا امطار غزيرة تطهير مخرات السيول

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