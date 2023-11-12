تستهدف276 ألف فدان.. زراعة المنيا تحث المزارعين على زيادة مساحات زراعة القمح

استقبل الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا كرم غانم نائب النقيب العام الفلاحين والوفد المرافق له ورؤساء الجمعيات المشتركة بالمراكز بحضور المهندس أكرم فوزي مدير التعاون الزراعي بالمديرية.

وتم خلال اللقاء بحث آليات حث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح بالمحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء اسامة القاضي محافظ المنيا.

وقال الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا أن المديرية تستهدف الموسم الحالي زراعة مساحة 276 ألف فدان منها زراعة 90 ألف فدان من خلال مبادرة " ازرع " والتي يدعمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال تدعيم صغار المزارعين بتقاوي معتمدة بنصف الثمن بجانب الدعم الفني المقدم من خلال جهاز الإرشاد الزراعي بالمديرية.

وأوضح أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بمراكز المحافظة بحضور الدكتور أحمد طه حفناوي رئيس الحملة القومية للقمح بالمنيا والمهندس محمد خلف فهمي مدير الشئون الزراعية والمهندس حسين عثمان مدير الإرشاد الزراعي بالمديرية ومديري الإدارات الزراعية والعديد من المزارعين ومهندسي الإرشاد لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح الموسم الحالي وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم من خلال المرور الميداني والندوات الإرشادية لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول على مستوى البلاد.