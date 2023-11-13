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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة البيئة بالدقهلية تكثف حملاتها الميدانية بالمرور على 4609 خزانات لمياه الشرب وسحب 632 عينة

صورة من الحدث
صورة من الحدث


"أثنى  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية على جهود إدارة صحة البيئة بالمديرية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي خلال الشهر الماضى لاسيما فى تكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبى صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية للمرور الميدانى على  جميع حمامات السباحة ومحطات المياه ووحدات الغسيل الكلوى  .
 

وكشفت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى  أنه تم سحب 31عينة من حمامات السباحة  بنطاق المحافظة للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها.

وأضافت أنه تم سحب 5018 عينة من شبكات المياه المرشحة والجوفية وطرود محطات المياه  وتم المرور على 4609 خزانات لمياه الشرب وسحب 632 عينة منها .

وأوضح الدكتور  احمد  المكاوي مدير إدارة صحة البيئة أن الإدارة كثفت من جولاتها  على  وحدات معالجة المياه لوحدات الغسيل الكلوى حيث بلغ إجمالى عدد العينات التى جرى خلال الشهر الماضى  نحو 98 عينة علاوة على فحص نحو 39 شكوى.

 

 

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