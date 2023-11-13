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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لمحبي السيارات الكهربائية| سببان يجعلان الأمريكيين لا يفضلونها.. تعرف عليهما

سببين يجعلان الأمريكيين
سببين يجعلان الأمريكيين لا يفضلون السيارات الكهربائية

رغم شراء الأمريكيين للسيارات الكهربائية إلا أنهم لا يفضلون الاعتماد عليها ولا يشترونها بالوتيرة التي توقعها المحللون. فرغم أنه تم الترويج للسيارات الكهربائية على أنها مستقبل وسائل النقل الذي سيجذب المستهلكين الأمريكيين بشغف وسرعة فائقة إلا أن ثورة هذه السيارات تحدث بشكل أبطأ لدى الأمريكيين.

التكلفة 

يبتعد الأمريكيين بشكل كبير عن الاعتماد على السيارات الكهربائية لسببين رئيسيين يبدأ أولهما من تكلفتها العالية حيث أن تكلفتها أعلى بكثير من السيارات التي تعمل بالبنزين.

كما أن ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا جعل سعر السيارات الكهربائية باهظًا بشكل لا يستطيع المتسوق الأمريكي العادي تحمله. وبسبب ذلك، تنتشر السيارات الكهربائية حاليًا بين المواطنين الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع، بحسب موقع BBC الإخباري.

إلى جانب ذلك، تتطلب السيارات الكهربائية مصروفات كثيرة حيث أنه في بعض الولايات الأمريكية يتم تسجيل المركبات الكهربائية بتكلفة أكبر. كما يشترط على أصحابها دفع رسوم اشتراك بشكل منتظم مقابل الخدمات التي سيتلقونها.  فضًلا عن أن إصلاحات السيارات الكهربائية أكثر تكلفة.

الشحن

يمثل شحن السيارات الكهربائية تحديًا آخر لدى المستهلك الأمريكي، حيث أن فكرة تركيب شاحن منزلي مكلفة للغاية. فضلًا عن أن بعض الأمريكيين العاديين لا يوجد لديهم مكان لوضع أجهزة الشحن هذه.

إضافة إلى ذلك، إن عملية شحن السيارة الكهربائية في محطة الوقود الخاصة بها ستحتاج إلى ساعات بعكس ما تحتاجه السيارات التي تعمل بالبنزين من دقائق لشحنها.

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