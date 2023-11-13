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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يفحص شكاوى عدد من المواطنين ويوجه باتخاذ اللازم

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

 التقي اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين  من أبناء المحافظة للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.


حيث استمع المحافظ إلى طلب مواطن بناحية كفر داود بالسادات يلتمس تخفيض قيمة سعر المتر الذى أقرته لجنة تقنين أراضى أملاك الدولة ، وقد أحال المحافظ طلبه إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة لإعادة التقييم  وفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك.

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كما أحال المحافظ طلب مواطن من ذوى الهمم بناحية الباجور يلتمس توفير فرصة عمل لمساعدته على توفير مصدر رزق وتحمل أعباء المعيشة إلى إدارة تشغيل الشباب لعمل اللازم ، ووافق المحافظ على طلب مواطن بناحية شبراباص يعمل  بالوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء ويلتمس نقله إلى الوحدة المحلية لشبين الكوم مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية.

كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى مواطن بناحية كفر شبرابلولة بمنوف يتضرر من تعنت الوحدة المحلية ضده ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم .


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة الاستمرار في الاستماع لشكاوى المواطنين واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها في ضوء اللوائح والقوانين ، موجها بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين بالمحافظة  .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التفتيش والمتابعة تقنين أراضي أملاك الدولة توفير فرصة عمل شكاوى المواطنين محافظة المنوفية محافظ المنوفية

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