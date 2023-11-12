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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه المنوفية تستقبل وفد أئمة الأوقاف لتعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحى

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بالتعاون مع مديرية أوقاف المنوفية اجتماعا لعدد من الأئمة بهدف نشر ثقافة الوعي المائي من خلال كافة المنابر والذي يتطلب تضافر كافة الجهود لإحداث تغيير إيجابي وملموس في سلوكيات المواطنين عند التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي مشيراً إلى الدور التوعوي البارز والتأثير الفعال للأئمة والخطباء في نشر تلك الرسالة.

وأكد، المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية؛ على أهمية نشر الوعي بالقضايا المجتمعية التي تمس المواطنين؛ كقضايا ترشيد استخدام المياه والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي، وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لكافة الأفراد تجاه قضية ترشيد استهلاك المياه في سبيل استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للجميع ؛سعياً إلى الوصول إلى تحقيق أحد أهم الأهداف التي تتبنـاها الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة” رؤية مصر ٢٠٣٠”.

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واكد، أنه تم إلقاء الضوء على الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، والخط الساخن ١٢٥ لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين، وتوزيع مطبوعات تحمل العديد من الرسائل التوعوية للحث على أهمية الحفاظ على كل نقطة مياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي،

وقال: استقبلت محطة مياه شبين الكوم البحاري زيارة ميدانية، لمجموعة من أئمة الأوقاف، تم خلالها التعرف على كمية المياه المنتجة، والمناطق المخدومة، وشرحاً تفصيلياً عن مراحل تنقية المياه، بدءاً من نهر النيل، ومروراً بمراحل تنقية المياه المختلفة، ووصولاً بالمياه النقية لمنازل المواطنين.

جديرُ بالذكر، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، تنفذ برامج للتوعية المائية وأنشطة توعوية وتثقيفية متنوعة لمختلف فئات المجتمع المصري، بالتعاون مع كافة الجهات؛ بهدف تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.
 

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