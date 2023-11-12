سحب تجمعات الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، رفع تجمعات مياة الأمطار وتمركز سيارات الكسح على مدار اليوم لشفط اى تجمعات لمياة الامطار لتيسير حركة المواطنين وحركة السيارات بالشوارع والميادين .

وأضاف، أن بعض الأفرع التابعة للشركة تقوم بعمليات سحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ.

وأوضح، أن الشركة تقوم بتلقى أى بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون ارضي او محمول.

وقد شهدت محافظة المنوفية سقوط الأمطار علي عدد من مراكز المحافظة.



سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية

سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية

سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية

سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية

سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية

سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية

سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية

سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية

سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية