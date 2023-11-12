دون إصابات.. انهيار منزل من طابقين بالطوب اللبن في المنوفية.. صور

شهد مركز منوف في محافظة المنوفية انهيار منزل مكون من طابقين دور ارضي واول علوي بالطوب اللبن علي مساحه ٧٠ متر بشارع سيدي موسي حاره السلام.

وتابع محمد الزرقاني نائب رئيس المركز والمدينة، حادث انهيار المنزل وتبين انه خالي من الممتلكات والسكان ولا توجد اي اصابات ولا خسائر بالارواح، وتم رفع الأنقاض التى تعوق حركة الشارع إعادة عامود الإنارة.

واكد رئيس المركز والمدينة، إلى أهمية دور ادارة الأزمات والكوارث بمجلس مدينه منوف لقيامها بوضع السياسات العامة لمواجهة الأزمات والكوارث بالمركز والمدينه، وإقرار الخطط والسيناريوهات لإدارة الأزمات ومراجعتها مع الجهات المعنية مع إعداد الخطط والبرامج لدعم القدرات الذاتية لكافة الوحدات المختلفة،

بالإضافة إلى قيامها بمسئولية قيادة التعامل مع الأزمة أو الكارثة فور حدوثها وعدم السماح بتفاقمها، ومتابعة إجراءات عمليات الإغاثة والإخلاء وإعادة التأهيل، مع تقييم الموقف وتحديد السلبيات والايجابيات للاستفادة منها، والتنسيق مع الجهات المختلفة، لتحقيق الصالح العام وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة المركز والمدينه على التعامل مع الأزمات والكوارث بما يحفظ أمنهم وسلامتهم.

انهيار منزل في المنوفية

انهيار منزل في المنوفية

انهيار منزل في المنوفية

انهيار منزل في المنوفية

انهيار منزل في المنوفية