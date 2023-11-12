عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات وملف التقنين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع موسع تابع خلاله جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لملف إزالة التعديات ومخالفات البناء.

شدد على المتابعة الدقيقة واليومية كل في نطاقه لكافة أشكال التعديات والتعامل اللحظي واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يفتتحان يوم الصناعة بحضور خبراء

محافظ المنوفية يشدد على متابعة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

 حضر الاجتماع محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير مرفق الاسعاف .


وأكد محافظ المنوفية  جاهزية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة للتعامل مع الأزمات والطوارئ  ، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية وفقاً للمقاييس والمعايير العالمية ، حيث وجه محافظ المنوفية مختلف الجهات المعنية بضرورة إختبار جميع الأجهزة والمعدات للوقوف على مدى كفاءتها لكيفية التعامل اللحظى مع الحدث، مشددا  على توحيد الجهود لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه ، وذلك في إطار  دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ، مؤكداً على أن مركز السيطرة بالمحافظة يعد إنجازاً ونقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ .
كما تطرق محافظ المنوفية الي متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشيرا إلي أن المحافظة حققت مركز متقدم بين محافظات الجمهورية في هذا الملف وأكد أننا مستمرون في إنجاز باقي المهام للحفاظ علي حقوق الدولة ، ونبه محافظ المنوفية الي ضرورة الاستعداد الجيد للتعامل مع موسم الشتاء وتحديد الاولويات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

الوطنية للطوارئ والسلامة اللواء إبراهيم أبو ليمون الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية المستدامة التعديات ومخالفات البناء التعديات على الاراضي الزراعية إزالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي: نهاجم غزة برا وبحرا وجوا ونبحث عن قادة حماس

صلاح في صراع ثنائي.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

انتشال جثة من أسفل عقار مصر القديمة المنهار

قمة الجنون.. التعادل 4-4 يحسم معركة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الاتحاد الأوروبي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة وفتح ممرات آمنة

السيسي ورئيس وزراء النرويج يتباحثان هاتفيا بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فقدان وزنها.. إطلالات اثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

لن تخرجنا من أرض دفنت فيها..مذيع فلسطيني ينعي استشهاد والدته على الهواء

بركان غضب في الأهلي بسبب النتائج.. وفرصة الـ 5 مباريات تحسم مصير كولر

رفقة صديقها .. نور الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ