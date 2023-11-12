محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات وملف التقنين

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع موسع تابع خلاله جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لملف إزالة التعديات ومخالفات البناء.

شدد على المتابعة الدقيقة واليومية كل في نطاقه لكافة أشكال التعديات والتعامل اللحظي واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

حضر الاجتماع محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير مرفق الاسعاف .



وأكد محافظ المنوفية جاهزية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة للتعامل مع الأزمات والطوارئ ، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية وفقاً للمقاييس والمعايير العالمية ، حيث وجه محافظ المنوفية مختلف الجهات المعنية بضرورة إختبار جميع الأجهزة والمعدات للوقوف على مدى كفاءتها لكيفية التعامل اللحظى مع الحدث، مشددا على توحيد الجهود لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه ، وذلك في إطار دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ، مؤكداً على أن مركز السيطرة بالمحافظة يعد إنجازاً ونقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ .

كما تطرق محافظ المنوفية الي متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشيرا إلي أن المحافظة حققت مركز متقدم بين محافظات الجمهورية في هذا الملف وأكد أننا مستمرون في إنجاز باقي المهام للحفاظ علي حقوق الدولة ، ونبه محافظ المنوفية الي ضرورة الاستعداد الجيد للتعامل مع موسم الشتاء وتحديد الاولويات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .