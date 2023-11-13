عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة بيطرية من جامعة المنيا إلى قرية دير أبو حنس بـ ملوي

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، قافلة طبية بيطرية إلى قرية دير أبو حنس التابعة لمركز ملوى؛ لتقديم الخدمات البيطرية وصرف العلاج بالمجان، وتحصين الحيوانات، لصغار المربين والمزارعين، من خلال فريق من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بكلية الطب البيطري.

 

لأول مرة .. طب اسنان المنيا تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج الأطفال

صحفيين المنيا مرجع أخلاقي إيجابي لأنشطة الجامعة والدولة

 

تأتي القافلة في إطار تنفيذ الخدمات التنموية الشاملة التي تقوم بها الجامعة للقرى الأكثر احتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتطوير الريف المصري.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة اسفرت نتائجها عن توقيع الكشف الطبي البيطري والتحصين لأكثر من 220 من رؤوس الماشية.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها، وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب قرى المحافظة، بهدف زيادة الوعي البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، وذلك من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

القوافل الطبية القوافل الطبية البيطرية المبادرة الرئاسية حياة كريمة خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الطب البيطري صرف العلاج صغار المربين الثروة الحيوانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ على الكاف بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

كذب في كذب.. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

ترشيحاتنا

واجه نتنياهو مرارا .. من هو وزير خارجية بريطانيا الجديد؟

بقذيفة الياسين 105 وتاندوم.. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر فادحة

النواب يوافق على تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا بين مصر وكندا

رقم صادم.. جيش الاحتلال يكشف عدد الهجمات على غزة منذ بدء الهجوم البري|فيديو

محمد صلاح على رأس التشكيلة المثالية لـ الجولة 12 بالدوري الإنجليزي

القاهرة الإخبارية: مباحثات مصرية أمريكية للتهدئة فى غزة والإفراج عن المحتجزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صيفية.. هيدي كريم تستعرض رشاقتها | شاهد

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

تصميم أنيق.. شاهد عارضة أزياء بفستان نانسي عجرم في موسم الرياض

فيديو

أزمات النجوم| نجاة سهر الصايغ وجراحة لحورية فرغلي وياسمين رئيس في المستشفى

تشبه الكوماندوز .. تعرف على قدرات وحدة النخبة في حماس

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

ناشطة سويدية تدعم فلسطين بمظاهرة مناخية وتتعرض لموقف مُخذِل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ