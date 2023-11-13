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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يرصد تنفيذ أعمال بناء مخالفة في شارع الجيش بالمنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

رصد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اثناء جولة تفقدية له اليوم تنفيذ اعمال بناء مخالفة في احد العقارات بشارع الجيش بالمنصورة.

 وأمر "مختار" علي الفور بتوجيه لجنة هندسية وفنية لمعاينة العقار وفحص التراخيص الصادرة واتخاذ الاجراءات الفورية نحو إزالة الأعمال المخالفة وتنفيذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد "مختار" ان البناء المخالف بكافة اشكاله وصوره وكذا التعديات على اراضي الدولة يمثلان إهدارا للثروة القومية، مشيرا إلى أن جهود أجهزة المحافظة مستمرة للتصدي لها من خلال تطبيق القانون بكل حزم من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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البناء المخالف التعديات على أراضي الدولة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جولة تفقدية مدينة المنصورة محافظ الدقهلية

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