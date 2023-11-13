محافظ الدقهلية يرصد تنفيذ أعمال بناء مخالفة في شارع الجيش بالمنصورة

رصد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اثناء جولة تفقدية له اليوم تنفيذ اعمال بناء مخالفة في احد العقارات بشارع الجيش بالمنصورة.

وأمر "مختار" علي الفور بتوجيه لجنة هندسية وفنية لمعاينة العقار وفحص التراخيص الصادرة واتخاذ الاجراءات الفورية نحو إزالة الأعمال المخالفة وتنفيذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد "مختار" ان البناء المخالف بكافة اشكاله وصوره وكذا التعديات على اراضي الدولة يمثلان إهدارا للثروة القومية، مشيرا إلى أن جهود أجهزة المحافظة مستمرة للتصدي لها من خلال تطبيق القانون بكل حزم من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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